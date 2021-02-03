وزير "المالية": تغيير النظرة المستقبلية يتطلب منا العمل الجاد على استكمال عملية الاصلاح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير المالية خليفة حماده اليوم الأربعاء ان "مركز الكويت المالي متين إلا أن تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية) يتطلب منا العمل الجاد على استكمال عملية الاصلاح في المالية العامة".

وأضاف حماده في تصريح صحفي تعقيبا على تقرير وكالة فيتش الصادر اليوم بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند AA "لله الحمد أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوم بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة والذي يشهد نموا مستمرا بفضل جهود القائمين عليه".

وأوضح ان "ما تعاني منه المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالايرادات والمصروفات السنوية من اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)".

وأشار الى ان من أهم أولويات السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة هو تعزيز السيولة في الخزينة مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع الجهات بالعمل كفريق واحد لتحقيق الاستدامة المالية العامة.

يذكر ان تغيير وكالة فيتش للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية هو التخفيض الثالث من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في خلال السنة المالية الحالية وذلك حيال مخاوفها من نفاد السيولة في الاحتياطي العام في حين تبحث الحكومة عددا من الحلول الرامية لتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام.