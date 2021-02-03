وزير النفط يشارك باجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج في "أوبك +"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يشارك وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس اليوم الاربعاء في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج في تحالف (أوبك +) (منظمة الدول المصدرة للنفط ودول خارج المنظمة) عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الفارس قبيل مشاركته في الاجتماع في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط أن استراتيجية (أوبك +) والالتزام غير المسبوق بتخفيض الانتاج اضافة إلى الخفض الطوعي الذي قامت به المملكة العربية

السعودية الشقيقة خلال الشهرين الجاري والمقبل بواقع مليون برميل يوميا دعمتا أسواق النفط بشكل كبير وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على معدلات الاستهلاك العالمي.

واضاف أن الأسواق العالمية للنفط تمر بمرحلة تصحيحية نتيجة لقرارات (أوبك +) التاريخية التي انعكست إيجابا على إعادة التوازن لأسواق النفط.

وأكد الفارس ان دولة الكويت تدعم كافة قرارات (أوبك +) الهادفة لإعادة التوازن لسوق النفط وضبط ميزان العرض والطلب اذ ان دولة الكويت تؤيد العمل الجماعي عبر التوافق بين الدول داخل منظمة أوبك وأيضا التعاون المشترك من خلال إطار (أوبك +).

ويضم وفد الكويت المشارك بالاجتماع اضافة الى الوزير الفارس كلا من محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) هيثم الغيص والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي.