"المعادن" قد تحصل على تعويضات مليونية نتيجة أخطاء إجرائية حكومية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تعقدت عملية إزالة معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكانية بعدما كشف عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقله العنزي أن الإجراءات الحكومية لإزالة مقر شركة المعادن غير مكتملة وتتطلب مراجعة قانونية من قبل الإدارة القانونية في بلدية الكويت.

وبين العنزي في تصريح له أن وزارة المالية لم تجري عملية الجرد على الموجودات في موقع مصنع الحديد قبل دخول جرافات البلدية لإزالة المصنع ومنشآته، داعيا بلدية الكويت عبر ادارتها القانونية الى التحرك فورا وعاجلا حتى لا تلجأ الشركة للقضاء مما قد يخلق نزاعا طويلا.

وذكرت مصادر قانونية أن تحذيرات عضو المجلس البلدي العنزي إن لم تؤخذ بجدية فإن الشركة قد تحصل على تعويضات تصل الى ٢٥ مليون دينار في حال قيام البلدية تنفيذ طلب وزير التجارة فيصل المدلج بإزالة المصنع والمباني التابعة له قبل قيام وزارة المالية بعملية الجرد وفقا لما تنص عليه الإجراءات في مثل هذه الحالات.

ودعت المصادر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الى التدخل فورا للحفاظ على الأموال العامة من الضياع بسبب الأخطاء الإجرائية التي ترتكبها الجهات الحكومية في آلية التعامل مع إزالة معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكانية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تزيل الشركة مصنعها ومبانيها الإدارية في شهر إبريل المقبل وفق اتفاق بينها وبين هيئة الصناعة، إلا أن الوزير المدلج طلب إزالة مقر الشركة فورا.