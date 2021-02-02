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جامعة الكويت تشارك في الاجتماع الثاني لفريق عمل الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شارك القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط أ.د ماجد الديحاني ممثلاً عن جامعة الكويت في الاجتماع الثاني لفريق عمل الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021.

وتناول الاجتماع الإطار العام لمشروع الخطة الاستراتيجية الذي سبق اعتماده متضمناً الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، وعدد من المحاور الرئيسية التي تشملها الخطة في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار والنظم واستشراف المستقبل.
كما نوقش خلال الاجتماع اقتراح تضمين الخطة الاستراتيجية مبادرات مشتركة وفقاً للمعطيات المستجدة لمواجهة جائحة وغيرها من التحديات الآنية التي يواجهها التعليم، فضلاً عن اقتراح تعزيز الشراكات بين الجامعات الخليجية في عدد من المجالات الحيوية والبحث العلمي ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.
وستقوم جامعة الكويت بالمشاركة في الخطة الاستراتيجية الخليجية الموحدة من خلال تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن كل محور من المحاور الرئيسية حال اعتمادها من قبل لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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