هيئة "التطبيقي" تطلق برنامجها التدريبي التابع لكلية التربية الأساسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انطلاق برنامجها التدريبي الثاني في كلية التربية الأساسية لفريق (همة التربوي) في الفترة من 7 الى 22 فبراير الحالي.

وقال رئيس فريق (همة) التربوي التابع لكلية التربية الاساسية بالهيئة الدكتور احمد الكندري في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان البرنامج يأتي انطلاقا من اهمية التعليم ودوره الجوهري في اكتساب المعرفة والحصول على المعلومات وتدريب العقل البشري على التقدم والتطور.

وأكد اهمية الدور الذي يقوم به الفريق في تعزيز وتوطيد ركائز العملية التعليمية عبر نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الطلبة باعتبارها حاضر الامة ومستقبلها.

وأشار الى ان الفريق مستمر في عطائه وإنجازاته وأهدافه المتمثله بتقديم البرامج الخاصة بالتطوير المهني المتميز لمعلمي المستقبل بما يلبي احتياجاتهم تحقيقا للجودة الشاملة الى جانب تطوير مهاراتهم لتكون على قدر عال من الكفاءة والفعالية لتلبيةاحتياجات المؤسسات التعليمية المختلفة.

وأفاد ان فريق (همة) يعقد البرنامج التدريبي الثاني بالتعاون مع مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة والذي يشتمل على مجموعة من الدورات التدريبية التي سيقدمها نخبة من المدربين المتخصصين من الكويت ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا المهتمين بهذا البرنامج التدريبي الى التسجيل بهذه الدورات لما لها من اهمية في اكتساب المعلومات والخبرات الجديدة.