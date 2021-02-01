الوزير الحريص: لقاء رئيس الوزراء وكتلة الـ 16 انتهى إلى التوافق على إقرار عدد من التشريعات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص عن تشكيل فريق عمل حكومي نيابي لإقرار عدد من القوانين.

وقال الحريص في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم مع مجموعة الـ16 نائبا أسفر عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل حكومي - نيابي لإقرار القوانين التي وردت في بيان المجموعة وسيتم عرضها وإقرارها في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.

وأوضح الحريص أن "لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع إخوانه من النواب تم في أجواء من الأريحية وكان إيجابيا للغاية" ، مشيرا إلى أن " الجميع خرج من هذا اللقاء بارتياح تام لما سيعود على المواطنين من إقرار هذه التشريعات التي تحظى بدعم النواب والتي نتمنى إقرارها في أول جلسة كما تم الوعد ".