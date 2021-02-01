"المعلومات المدنية" تحدث تطبيق "هويتي" تزامنا مع تنفيذ "العدل" للاعلان الالكتروني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي اليوم الاثنين اطلاق تحديث جديد لتطبيق (هويتي) تزامنا مع بدء وزارة العدل تنفيذ مشروع الاعلان الالكتروني.

وأضاف العسعوسي في تصريح صحفي ان التحديث يسهل عملية الابلاغ بالاعلان القضائي إلكترونيا مما يسهم في الحفاظ على سرية المعلومات وتوفير الثقة في المعلومات الموثقة ومن شأنها المساهمة بشكل كبير في سرعة اجراءات التقاضي.

وذكر ان الهيئة حدثت تطبيق (هويتي) على جميع أنظمة الأجهزة الذكية بحيث يستطيع المواطن والمقيم استلام الاعلانات الالكترونية الصادرة من وزارة العدل عبر التطبيق مباشرة داعيا مستخدمي (هويتي) الى الاسراع بتحديث التطبيق للاستفادة من جميع خدماته.

وكانت وزارة العدل اعلنت مطلع يناير الماضي مشروع الاعلان الالكتروني واتمام الربط الإلكتروني بينها وبين هيئة المعلومات المدنية واعتماد (هويتي) كمصدر رسمي لإثبات الاعلانات الكترونيا.