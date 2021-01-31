"الإطفاء": انطلاق تمارين "شامل" عبر إقامة برامج تدريبية متخصصة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية البدء بإطلاق تمارين (شامل) التي تقيمها القوة لعدد من منتسبيها بتوجيهات من رئيس القوة الفريق خالد المكراد وذلك عبر إقامة برامج تدريبية متخصصة في الانقاذ الفني والاسناد والطوارئ والمواد الخطرة والوقاية والتحقيق.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الأحد أن التمارين تشمل دورات ستقام لمدة شهر يلتحق بها نحو 360 ضابطا من قطاع المكافحة بمستويات رئيس قسم وضابط مركز من منتسبي القوة بهدف تعزيز قدراتهم في عدد من التخصصات.

وأضافت أن البرنامج التدريبي للتمارين يشمل دورات يلتحق بها عدد من الضباط وضباط الصف وهي دورات خاصة لتطوير مهارات التعامل مع حوادث الطرق والانقاذ الفني والتدريب على الآليات الثقيلة والمضخات والآليات الخاصة بحوادث السيول والأمطار.

وبينت أنه يشرف على هذه الدورات كل من مدير ادارة اطفاء محافظة الفروانية ورئيس فريق تمرين (شامل) العقيد معاذ الحمادي ورئيس مركز المنقف للاطفاء ونائب رئيس فريق تمرين (شامل) العقيد أحمد الهبدان.

وأهابت (الإطفاء) بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب من موقع تمارين (شامل) الكائنة في منطقة عريفجان وذلك حرصا على سلامتهم.