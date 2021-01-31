"الصحة": 200 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" المضاد ل"كورونا" تصل البلاد فجر غد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن وصول 200 ألف جرعة من لقاح (أكسفورد) المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند بترخيص من شركة (أسترازينيكا) العالمية فجر يوم غد الإثنين.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي إن الوزارة سبق وأصدرت ترخيص استخدام الطوارئ للقاح بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وأضاف البدر أن الدفعة الأولى ستصل فجر غد على أن تتوالى بعدها وصول الدفعات وذلك حرصا من الوزارة على عدم التأخر في برنامج التطعيم بعد التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وبين أن لقاح (اكسفورد) يتطلب لتخزينه درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية.

يذكر أن لقاح (اكسفورد) حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية EMA والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية MHRA للاستخدام من الأعمار 18 سنة فما فوق كما أن مصنع سيروم للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.