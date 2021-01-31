"العلاقات العامة" الكويتية تطلق مؤتمر "الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا" 8 فبراير المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جمعية العلاقات العامة الكويتية عن انطلاق المؤتمر الافتراضي (دور الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا) تحت شعار (ملحمة صمود) يوم 8 فبراير المقبل بمشاركة 16 جهة حكومية وخاصة ومجتمع مدني وهو أولى فعاليات مهرجان (تكريم الصفوف الأمامية.. رد الجميل).

وقال رئيس الجمعية جمال النصرالله في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر الذي يستمر يومين إن الجمعية أتمت جميع الاستعدادات اللازمة وتواصلت مع الجهات المعنية التي تبذل جهودا جبارة في التصدي لفيروس (كورونا).

وأضاف النصرالله أن المؤتمر يهدف الى تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ قيم التطوع في المجتمع مثمنا دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها الكبير لمنظمات المجتمع المدني ومساندتها ودعمها لفعاليات الجمعية ومبادراتها التنموية.

من جانبه أكد نائب رئيس الجمعية عبدالمحسن الدبوس في تعصريح مماثل حرص الجمعية على مساندة الجهود الحكومية والمبادرات الهادفة في التصدي لجائحة كورونا والسعي لتنمية المجتمع والحفاظ عليه من خلال مبادرات تطوعية توعوية.

وأوضح أن لدى الجمعية استراتيجية وخارطة طريق تتجدد كل عام وتتطور مع الأحداث والأزمات لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني هي الشريك الثالث للقطاعين الحكومي والخاص في التنمية.