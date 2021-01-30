وزير "الداخلية" يؤكد أهمية التعامل مع البلاغات الواردة إلى المخافر بجدية وانضباط وفق القانون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الجمعة أهمية التعامل مع البلاغات الواردة إلى المخافر بجدية وانضباط وفق القانون وضرورة اليقظة والانتباه في متابعة الحالة الأمنية بالبلاد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في جولة أمنية تفقدية قام بها الشيخ ثامر العلي الى منطقتي (صباح الأحمد) و(الوفرة السكنية والزراعية) وتخللها زيارة لمخفر صباح الأحمد النموذجي لتفقد الحالة الأمنية والوقوف على احتياجاته وزيارة مماثلة إلى مخفر الوفرة وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب(الداخلية).

وشدد على ضرورة اليقظة والانتباه في النقاط الأمنية مؤكدا أهميتهما في مواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين والمستهترين.

كما ثمن الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن من أجل تقديم خدمات أفضل وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين مطالبا إياهم ببذل الجهد والعطاء من أجل أمن وسلامة الوطن.

وأعرب عن تقديره لجهود رجال قطاع الأمن العام مشيدا بتنفيذهم للمهام والواجبات المنوطة بهم بكل تفان وإخلاص مؤكدا ثقته بهم وبإخلاصهم وحرصهم على أداء الواجب الوطني وتحمل المسؤولية في مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكر البيان ان وزير الداخلية اطلع خلال الجولة على آلية سير العمل الميداني ومدى جاهزية الفرق الأمنية خلال أيام العطل ونطاق توزيع الدوريات الأمنية وانتشارها وما ينقصهم من احتياجات لأداء العمل المطلوب على أكمل وجه.

وأضاف ان الوزير تفقد جميع الإدارات التابعة لتلك المخافر واستمع من رجال الأمن إلى عدد من الملاحظات والمعوقات التي تواجه عمل رجال الأمن بمخفر الشرطة حيث طالب القيادات الأمنية المعنية بحلها في أسرع وقت ممكن للقضاء على المعوقات وإنجاز العمل الأمني على أكمل وجه.

كما استمع إلى عدد من الشكاوى والملاحظات التي تقدم بها المواطنون والمقيمون في منطقتي صباح الأحمد والوفرة وهي وجود خلل في توزيع المحققين حيث تبين عدم وجود محقق داخل مخفر مدينة صباح الأحمد وهو ما يتطلب من أهالي المنطقة مراجعة مخفر ميناء عبدالله كما يقوم قاطنو منطقة الوفرة بمراجعة مخفر الزور نظرا لعدم وجود محقق.

ووجه وزير الداخلية القيادات المختصة بهذا الشأن إلى معالجة هذا الخلل بأسرع وقت للتسهيل على المواطنين والمقيمين وتوفير جميع الخدمات الأمنية المطلوبة داخل المخافر في تلك المناطق مع العمل على تسريع آلية إقامة مراكز خدمة لأهالي المنطقتين أسوة بباقي المناطق الأخرى.