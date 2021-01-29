البدر: ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله منجد البدر عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند بترخيص من شركة أسترازنيكا العالمية، وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم

وذكر البدر أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية EMA والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية MHRA والجدير بالذكر بأن مصنع سيروم للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضاً من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وذكر د.البدر في تصريح صحافي بأن هذا القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، حيث أجرت اللجنة تقييماً شاملاً لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، بإلإضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وبين د.البدر بأن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا على أن وزارة الصحة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.