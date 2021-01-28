وزير "الصحة" يشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شارك وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي لدراسة قرارات المجلس الأعلى في دورته ال41 في يناير 2021.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان وزير الصحة اشاد بالجهد المتميز للأمانة العامة لمجلس التعاون بقيادة الأمين العام نايف الحجرف للاعداد الجيد للاجتماع والذي كان له أكبر الأثر في نجاح الاجتماع لتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز الأمن الصحي بدول المجلس وتحقيق التنمية الشاملة المرتكزة على الصحة.

وأعرب الوزير الصباح عن ارتياحه الكامل لمستوى التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في المجال الصحي وتبادل السياسات والخبرات والبرامج.

وأثنى على الجهود المتميزة والمخلصة لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من منتسبي الخدمات الصحية والعسكريين ورجال الأمن والدفاع المدني والمتطوعين لما قدموه من جهود مخلصة لصون الأمن الصحي والتصدي لجائحة (كوفيد19).

وقالت الوزارة في بيانها ان الاجتماع اشتمل على دراسة قرارات المجلس الأعلى في دورته ال41 واعلان العلا والبيان الختامي لقمة (السلطان قابوس والشيخ صباح).

واضافت أن الاجتماع ناقش الاطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات المختلفة وتفعيل وتقوية أنظمة الإنذار المبكر للطوارئ فضلا عن اعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووضع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بذلك.