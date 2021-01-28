وزير "الداخلية" يزور مقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح بزيارة للهيئة اطلع خلالها على الخدمات المقدمة وآلية العمل فيها والإحاطة بالمشاريع التي أنجزتها وتخطط لانجازها.

وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن الشيخ ثامر الصباح أثنى على دور الهيئة في خدمة المراجعين وحرصها على تسهيل العمل وعلى جهود العاملين وتفانيهم معربا عن أمله في تقديم المزيد من الخدمات المتطورة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأشار البيان إلى أن الوزير استمع خلال الجولة إلى شرح عن آلية العمل والدور المناط بالهيئة في خدمة المواطن والمقيم والصعوبات التي تمكنت من معالجتها والحفاظ على نجاحاتها وحرصها على عدم تأثرها في تقديم الخدمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

واطلع الوزير على ما قامت به الهيئة من جهود كبيرة أثناء أزمة جائحة (كورونا) والتعاون في إنشاء المنصات الالكترونية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة في اصدار تصاريح الحظر الجزئي والكلي وحجز مواعيد المستشفيات والجمعيات وغيرها منذ بداية الازمة في مارس 2020.

كما اطلع على آلية العمل في إدارة إنتاج وإصدار البطاقة وإدارة السجل المدني وصالة الاصدار الفوري للبطاقة المدنية التي توفر الجهد والوقت على المراجع من خلال تسجيل المعاملة واستلام البطاقة خلال خمس دقائق.

وقام المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي بعرض مرئي لأحدث المشاريع والتطبيقات الإلكترونية مثل تطبيق (هويتي) الذي تجاوز عدد مستخدميه أكثر من مليون ونصف مستخدم وتطبيق (كويت فايندر) بالإضافة إلى الموقع الالكتروني للهيئة وموقع الخدمات الاحصائية.