"الأرصاد": الطقس دافئ نهارا ومائل للبرودة الى بارد ليلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي يتقدم من جهة الغرب يستمر تأثيره حتى صباح بعد غد السبت ليكون الطقس دافئ نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر تدريجيا مع وجود فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة يوم غد الجمعة قد تكون رعدية.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا وغائما جزئيا الى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين (15 و 45) كيلومترا في الساعة.

وبين أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين (24 و 26) درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين (2 الى 6) اقدام.

وأفاد أن الطقس الليلة يكون باردا نسبيا إلى بارد وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتحول الى متقلبة الاتجاه على المناطق الغربية ما بين (10 و 45) كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وذكر أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (10 و 12) درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج مابين (2 و 6) اقدام.

وأشار إلى أن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية ما بين (20 و 50) كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق.

ولفت الى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (27 و 29) درجة مئوية ويكون البحر معتدلا الى عالي الموج وارتفاع الموج ما بين (3 و 7) اقدام.

وقال القراوي إن الطقس ليل غد يكون باردا نسبيا الى بارد والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين (10و40) كيلومترات في الساعة مع فرصة لامطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق.

وذكر أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (8 و10) درجات مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاع الموج ما بين (2 و6) اقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون باردا نسبيا الى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين (12و38) كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأضاف أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (19و 21) درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين (2 و 5) اقدام.

وأوضح أن الطقس ليل السبت يكون باردا نسبيا الى بارد والرياح شمالية غربية الى متقلبة الإتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة (8 و 32) كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (5 و7) درجات مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج ما بين 1و4 اقدام.