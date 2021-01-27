سمو رئيس مجلس الوزراء: ملف التركيبة السكانية بحاجة للانتقال إلى وضع مقبول لتعديل اختلالات سوق العمل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ان ملف التركيبة السكانية في دولة الكويت بحاجة إلى الانتقال لوضع مقبول خلال الفترة المقبلة وذلك لتعديل اختلالات سوق العمل.



وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية انه "تم إقرار قانون يخص التركيبة السكانية من قبل مجلس الأمة بالفصل التشريعي الماضي ويتم العمل على اللوائح التنفيذية الآن لتعديل اختلال سوق العمل".



وتابع "قلت سابقا إن الوضع المثالي والمفترض أن يكون للتركيبة السكانية هو نسبة 70 بالمئة مواطنين و30 بالمئة مقيمين".



وأضاف "حتى ننتقل من هذا الخلل إلى وضع مثالي.. نحن بحاجة على الأقل للانتقال إلى وضع مقبول خلال المرحلة المقبلة ويليها وضع جيد ثم أكثر من ذلك".



وقال سموه "تم إقرار القانون والبدء باللوائح التنفيذية ومن شأنه تعديل الخلل في سوق العمل مما ينعكس بدوره على التركيبة السكانية".