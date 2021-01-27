سمو رئيس مجلس الوزراء: الكويت أولى المبادرين دوليا في إتاحة لقاح "كورونا" للجميع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ان دولة الكويت كانت أولى المبادرين على المستوى الدولي لأن يكون لقاح (كورونا المستجد - كوفيد 19) متاحا للجميع.

وأضاف سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة له خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية ان المجتمع الدولي ارتأى رفع شعار (اللقاح للجميع) بحيث تكون هناك شراكة دولية في عملية توفير اللقاح لكل البشرية.

وذكر ان حملة التطعيم بدولة الكويت تتم عبر برنامج زمني وجدول معد "ووصلنا إلى عدد 35 ألف مواطن ومقيم تلقوا هذا اللقاح حتى الآن".

وأوضح ان "عملية توريد اللقاح توقفت في جميع دول العالم لأن الشركات المزودة قامت بإعادة دراسة احتياجات خطوط الإنتاج ونأمل وصول الدفعة الجديدة من اللقاحات في 15 فبراير المقبل".

وقال ان دولة الكويت بدأت حملة التطعيم بلقاح (فايزر) مشيرا إلى أن هناك طلبا بأعداد كبيرة للقاح البريطاني المعتمد والمتوقع استلامه بالإضافة إلى لقاحات من شركات أخرى حتى نضمن حصول من يرغب من المواطنين والمقيمين على اللقاح.