سمو رئيس مجلس الوزراء: الشكر والتقدير لسمو الأمير على دوره الكبير بالمصالحة الخليجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على دور سموه الكبير في قمة وبيان (العلا) والذي أتمت فيه المصالحة الخليجية.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة له خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية ان "دور سمو الشيخ نواف الأحمد يأتي استكمالا لدور القائد والوالد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وذكر ان المصالحة الخليجية تحققت بعد جهود استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف مبينا ان "دولة الكويت راهنت على حكمة وبصيرة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف "الحمدلله ان الفرحة كانت عارمة في 5 يناير الماضي بعد حضور الجميع لتوقيع بيان (العلا) للمصالحة وعودة الأمور إلى طبيعتها".

وأشار إلى ضرورة التأكيد على دور صاحب السمو وحرص سموه على استكمال مساعي سمو الأمير الراحل بنفس الوتيرة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن الاعتزاز بثقة سمو أمير البلاد في تكليفه برئاسة مجلس الوزراء سائلا الله العلي القدير التوفيق في تحمل المسؤولية.