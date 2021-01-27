الصحة: 580 إصابة جديدة وتسجيل 436 حالة شفاء ولم تسجل أي حالة وفاة بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 162862 في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان عند 957 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 44 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6166 حالات.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤھا في الساعات ال24 الماضية بلغ 11419 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1490949 فحصا لافتا الى ان نسبة الاصابات لعدد المسحات في ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر5 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسھام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 436 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء155739.