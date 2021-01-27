بنك الطعام" يطلق مشروع "عموم الإطعام " بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلق البنك الكويتي للطعام مشروع "عموم الاطعام " بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف ، عبر صرف مواد تموينية وغذائية لنحو 1301 أسرة متعففة ، وذلك في إطار دور البنك في تخفيف المعاناة عن كل فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة " كورونا " .

وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة البنك مشعل الأنصاري ان المشروع يجسد التعاون الاستراتيجي بين الامانة العامة للاوقاف بنك الطعام من أجل مد يد العو للأسر المتعففة في بلد الانسانية ، مؤكداً ان مشروع "عموم الاطعام "يأتي استكمالاً للدور الخيري الريادي للبنك في مساعدة المحتاجين والمتعففين داخل الكويت .

وأضاف الأنصاري ان المشروع يهدف إلى توفير الطعام والمواد التموينية الغذائية الأساسية من خلال كوبونات شراء وتوزيعها على الفئات المستهدفة .

وأكد الأنصاري ان الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في الأمين العام بالانابه منصور الصقعبي وجميع العاملين لا تألو جهدا في دعم كافة الأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التى يقوم بها بنك الطعام لخدمة المجتمع الكويتي ، مشيداً بجهودها في تسهيل كافة السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية ليعود نفعها وخيرها على كافة شرائح المجتمع .

وقال الانصاري إن هذا المشروع الخيري يهدف إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، موضحا أن مشروع عموم الاطعام يحمل رسالة سامية وصادقة تهدف إلى إعانة الاسر المتعففه.

ويمتلك بنك الطعام فريق متكامل لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية .