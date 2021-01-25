وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، معالي السيد محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة، وذلك ظهر اليوم الأثنين الموافق 25 يناير 2021 في ديوان عام وزارة الخارجية، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت، حيث تم خلال اللقاء استعراض أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينهما على كافة الأصعدة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي السفير خالد سليمان الجارالله، نائب وزير الخارجية، وسعادة السفير ضاري عجران العجران، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، وسعادة السفير فهد أحمد العوضي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، وسعادة السفير أيهم عبداللطيف العمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية، وسعادة السفير صالح سالم اللوغاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية، وسعادة المستشار أحمد عبدالرحمن الشريم، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية، وسعادة المستشار عبدالمحسن جابر الزيد، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.