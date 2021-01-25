وزير الإسكان الكويتي: بدء توزيع شقق مدينة "جابر الأحمد" مطلع فبراير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي الدكتور عبدالله معرفي إن عملية توزيع الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية ستبدأ مطلع فبراير المقبل.

وأضاف الوزير معرفي في تصريح صحفي أنه أوعز لمسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقطاعاتها في اجتماع قيادات المؤسسة الذي عقد صباح اليوم الاثنين بوضع برنامج زمني لتوزيع شقق مدينة جابر الأحمد على المواطنين أصحاب التخصيص.

وأوضح أن الإعلان للاستدعاء سيكون يوم الأربعاء 3 فبراير المقبل وأول قرعة ستكون يوم 10 فبراير.

وذكر أن القطاعات ذات الاختصاص بالمؤسسة تعمل على قدم وساق من أجل المباشرة بسرعة تنفيذ الخطة والجدول الزمني لعملية توزيع الشقق الحكومية بالمشروع والتي سيستفيد منها نحو 350 أسرة كويتية حاليا وذلك بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية.