الصحة: 384 إصابة جديدة وتسجيل 507 حالة شفاء ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 161285 حالة فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6080 حالات.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7695 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1463176 فحصا لافتة الى أن نسبة الاصابات لعدد المساحات خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 9ر4 في المئة.

وجددت الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة حساباتھا الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 507 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 154253 حالة.