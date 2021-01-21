"الصحة" تطلق حملة "لك" للوقاية من سرطان عنق الرحم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة دينا الضبيب اليوم الخميس إنطلاق حملة (لك) بالتعاون مع البرنامج التدريبي لطب العائلة للوقاية من سرطان عنق الرحم التي تأتي تزامنا مع شهر التوعية بهذا المرض.

وقالت الضبيب في تصريح صحفي إن الحملة تهدف الى توعية جميع النساء على طرق الوقاية المختلفة من سرطان عنق الرحم ومن أهمها فحص مسحة عنق الرحم لاكتشاف فيروس الورم الحليمي البشري المتوفر في أقسام أمراض النساء والأمومة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المختلفة.

وأشارت إلى وجود 37 عيادة أمومة بالمراكز الصحية بجميع المناطق الصحية موضحة أنه بسبب الظروف الراهنة وحرصا من المنظمين للحملة على سلامة الجميع فقد تم عمل الحملة بطريقة آمنة.

وبينت أنه يمكن للجميع عمل مسح للباركود الموجود في الاعلان والحصول على كل المعلومات المطلوبة مثل تعريف سرطان عنق الرحم وطريقة الفحص وأماكن عمل الفحص في الكويت وغيرها من المعلومات المهمة.

ودعت النساء إلى الحصول على موعد في أقرب وقت لعمل مسحة عنق الرحم من قسم أمراض النساء والأمومة في المركز الصحي التابعة له أو من طبيب أمراض النساء والولادة المعالج.

وأشارت إلى أن سرطان عنق الرحم يعتبر ثالث أنواع السرطانات شيوعا بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاما لافتة إلى أن معدل عمر المرأة عند تشخيصها بسرطان عنق الرحم 53 عاما فيما يبلغ معدل عمر المرأة عند وفاتها من هذا السرطان 59 عاما.