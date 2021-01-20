"التجارة" الكويتية تدعو المراجعين للتسجيل في تطبيق "هويتي" وتفعيل خاصية المصادقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء المراجعين إلى التسجيل في تطبيق (هويتي) الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية وتفعيل خاصية المصادقة.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إنها لن تستقبل أي مراجع اعتبارا من يوم الأحد المقبل من دون تفعيل خاصية المصادقة في التطبيق موضحة أن دخول بوابات المراجعين يتطلب تحميل تطبيق (هويتي) من خلال موقع هيئة المعلومات المدنية.

وذكرت أنه فور إدخال الرقم المدني عبر موقع الهيئة سيتولى النظام إرسال طلب مصادقة إلى تطبيق (هويتي) على هاتف صاحب الرقم المدني الراغب في التسجيل والدخول إلى بوابة الخدمات.

وبينت أن صاحب المعاملات الإلكترونية لن يتمكن من الدخول إلى البوابة إلا في حال اعتماد المصادقة للتأكيد على الهوية.