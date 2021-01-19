"الداخلية" تحبط محاولة تهريب 25 كغم من مادة الحشيش المخدرة إلى داخل البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء تمكن قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) من إحباط محاولة تهريب 25 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة إلى داخل البلاد عبر أحد المنافذ البرية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي أن معلومات وردت تفيد بمحاولة لجلب المواد المخدرة عن طريق الحدود البرية وعلى الفور تم تشكيل فريق تحريات لجمع المعلومات والاستدلالات والتي أكدت صحة المعلومات الواردة.

وأوضحت أنه تم استصدار الإذن القانوني والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك و"فور وصول المتهم إلى المنفذ تم ضبطه وبتفتيش المركبة تم العثور على 25 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة مخبأة في الإطار الاحتياطي والأجزاء الداخلية للمركبة".

وأفادت بأنه "بمواجهة المتهم بالمعلومات والتحريات أقر واعترف بأنه اعتاد جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار وتمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه وإحالته إلى جهات الاختصاص".