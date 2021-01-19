وزير "الدفاع" الشيخ حمد جابر العلي الصباح يقوم بزيارة تفقدية إلى هيئة الإمداد والتموين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى هيئة الإمداد والتموين اطلع خلالها على طبيعة مهامها ودورها في دعم ومساندة مختلف وحدات الجيش.

وأكد الشيخ حمد جابر العلي في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش أن هيئة الإمداد والتموين تعتبر شريان الحياة والعمل لأي جيش متقدم وسببا في نجاحه وتطوره. وقال إن دور منتسبي الهيئة كان واضحا من خلال مشاركتهم بدعم جهود الدولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جنبا إلى جنب مع إخوانهم في مختلف الجهات الرسمية بالدولة.

وبين أن هذا الدور يعكس حجم التنسيق الدائم والعمل المشترك والمتواصل بين هذه الجهات استعدادا لتنفيذ مختلف المهام والواجبات التي تتطلبها مثل هذه الظروف الطارئة.

ونقل إلى منتسبي الهيئة تحيات وتقدير سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على دورهم المشرف وما يقومون به من عمل مخلص ومتواصل لخدمة الوطن الغالي.

وشدد على أن المسؤوليات الملقاة على عاتق الهيئة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لتلافي مختلف العقبات التي قد تعترض سير عملية التطوير فيها إضافة إلى المحافظة على التنسيق الدائم مع مختلف الجهات الرسمية بالدولة لنجاح برامج العمل والخطط المشتركة بينها.

ودعا منتسبي الهيئة إلى المحافظة على درجة جاهزيتهم والوصول بها للمستويات التي يتطلع إليها الجميع متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه خير الوطن المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع تتطلع دائما لاعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الأجهزة والمعدات الفنية التي تسهم في دعم جهود الهيئة ورفع مستوى الأداء فيها.

وشملت الزيارة وحدات هيئة الإمداد والتموين وعددا من المخازن التابعة لها واطلع على ما تحتويه من مواد وتجهيزات بالإضافة إلى التعرف على حجم المخزون الإستراتيجي فيها وآلية الصرف والتوريد التي تقوم بها الهيئة من خلال إدارتها لمثل هذه المخازن.

ورافق الوزير خلال الزيارة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة الجيش.

وكان في استقباله لدى وصوله معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين العميد الركن خالد العبيدي وعدد من ضباط الهيئة حيث أعرب العبيدي عن امتنانه وتقديره لهذه الزيارة التي تأتي تأكيدا على حرص الوزير واهتمامه بأبنائه منتسبي هيئة الإمداد والتموين ودافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتميز.