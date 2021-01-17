الصحة: 378 إصابة جديدة وتسجيل 464 حالة شفاء ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 157777 حالة فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 947 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5688 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال 24 الماضية بلغ 8251 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1397545 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات الوزارة الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 464 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 151142 حالة.