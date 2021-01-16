وزارة "التجارة" تطلق خدمة إصدار الاستيراد المؤقت للأفراد عبر بوابتها الإلكترونية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية خدمة إصدار الاستيراد المؤقت عبر الخدمة الذاتية من الأفراد أو من مكتب الشركة لأنواع محددة من الأنشطة عبر بوابتها الإلكترونية الخاصة باستقبال المراجعين (Eapp.moci.gov.kw) بعد موافقة الموظف المختص.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه الخدمة تأتي استكمالا لمشروع رقمنة خدمات الوزارة تمهيدا لخطوات متسارعة لإعادة هيكلة كاملة لخدمات قطاع الشركات والتراخيص التجارية.

ودعت جميع الأفراد والشركات إلى استخدام الخدمة وإصدار التراخيص فورا عبر البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه بعد مراجعة الموظف المختص مبينة أن الوزارة تقدم خدمات شاملة عن طريق الموقع الإلكتروني (أونلاين) لها دون الحاجة للمراجعة الشخصية لأغلب المعاملات.

وأكدت الوزارة سعيها إلى تقديم جميع معاملاتها عن طريق (الأونلاين) بالكامل من خلال ربطها مع عدة جهات حكومية ذات العلاقة واستكمال أعمال الربط أيضا مع جهات آخرى ذات علاقة.