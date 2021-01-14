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"الداخلية": قبول 160 شخصا في التحقيقات

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس قبول 160 شخصا في الادارة العامة للتحقيقات بوظيفة باحث مبتدئ قانوني والتي تؤهل لشغل وظيفة محقق (ج) بعد اجتيازهم الدورة المقررة.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن المقبولين جاؤوا بواقع 130 من الذكور والإناث المدنيين إضافة إلى 30 من ضباط الشرطة الحقوقيين.

وأضافت أن ذلك يأتي بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح بسرعة العمل على إنهاء إجراءات قبول المتقدمين لعدد من الوظائف بالمؤسسة الأمنية.

وذكرت أنه تم التواصل مع المقبولين عبر رسائل نصية قصيرة على الهواتف النقالة لمراجعة مركز التدريب التخصصي يوم الأحد المقبل لاستكمال إجراءات التعيين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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