"الأرصاد": الطقس معتدل نهارا وبارد ليلا مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد معتدلا نهارا وباردا ليلا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيا مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك عائد إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يضعف تدريجيا مما يسمح بتقدم امتداد منخفض جوي من جهة الغرب ويستمر تأثيره حتى نهاية يوم بعد غد السبت.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و32 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 7 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد القراوي بأنه يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

وقال إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 2 و5 أقدام.

وبالنسبة للطقس نهار بعد غد السبت ذكر أنه يكون معتدلا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة.

وبين أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 18 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس السبت ليلا يكون باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 4 و6 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج ارتفاعه ما بين قدم وقدمين.