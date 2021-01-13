الغانم يعزي أسر شهداء الوطن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقیات إلى أسر الشھداء بدر حسین مراد الكندري، سلیمان كاظم قاطع علي طاھر، طارق محمد أحمد عبدالله الیاقوت، عبدالرحمن عبدالعزیز عبدالله الشویماني، عبدالمھدي عبدالحمید محمد معرفي بھبھاني، عیسى محمد زمان محمد، كامل عبدالرحمن محمد ناصر الفایز، محمد سعد مسعود الأحمد، محمد صالح محمد سلیمان المھیني، مھدي حبیب علي زید البلوشي، مصطفى حسین أحمد محمد القطان، یوسف زید زامل سعود الزامل، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بتشييع رفات شهداء الوطن اليوم.

واستذكر الغانم في برقياته البطولات التي سطرها الشهداء الأبرار الذين ضحوا بارواحهم الطاهرة في سبيل وطنهم، سائلا الله جلت قدرته ان يرحمهم برحمته الواسعة وأن یلھم ذويهم والشعب الكويتي جمیل الصبر والسلوان.