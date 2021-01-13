وزير "التجارة" يضيف 14 نشاطا تجاريا للدليل الموحد للتصنيف الخليجي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية فيصل المدلج اليوم الأربعاء قرارين وزاريين تم بموجبهما إضافة 14 نشاطا تجاريا للدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الأنشطة التجارية والإقتصادية من شأنها العمل على تعزيز متطلبات التنمية الاقتصادية سعيا لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

وأضافت أن القرار (رقم 6 لسنة 2021) نص على إضافة خمسة أنشطة هي (إدارة الضمانات المددة) و(إدارة خدمات تسوية المطالبات) حيث تخضع لرقابة وحدة تنظيم التأمين و(مسرعات الأعمال) و(مساحات العمل المشترك) و(مراكز الابتكار) وتخضع لرقابة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن القرار (رقم 8 لسنة 2021) نص على إضافة تسعة أنشطة هي (إصدار ونشر التقاويم الفلكية ورقيا وإلكترونا) تحت رقابة وزارة الإعلام و(استشارات في مجال العلوم الفلك والفضاء) و(تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية والفلكية) و(البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء) و(إستشارات في المشاريع التجارية) و(استشارات تجارية).

وذكرت أن القرار تضمن أيضا نشاط (معالجة المعادن من الصدأ) تحت رقابة الهيئة العامة للصناعة و(البيع بالجملة لأجهزة ومعدات معالجة المعادن) و(البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات معالجة المعادن).

وأفادت أنه سيتم العمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ونشرهما بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بهما وتنفيذهما كل فيما يخصه.