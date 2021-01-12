"بنك الطعام " يُطلق "حملة تكاتف" لتقديم كسوة الشتاء للأسر المتعففة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة إطلاق حملة تكاتف لتقديم كسوة الشتاء الى الأطفال الايتام والفقراء وأبناء الأسر المتعففة وأصحاب الحاجات، والعمالة المتضررة من أزمة " كورونا "، وذلك في اطار جهوده لدعم تعزيز الأمان المجتمعي وتقوية أركان الوطن.

من جانبه قال نائب رئيس البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري إن البنك سيظل داعما في تخفيف المعاناة عن كل فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع، فأيادي الخير الكويتية ممتدة لكل محتاج داخل الكويت وخارجها.

وأضاف الانصاري ان كسوة الشتاء ستشمل الملابس والبطاطين والدفايات والعديد من مستلزمات فصل الشتاء بالإضافة الى السلة الغذائية، مؤكدا ان حملة تكاتف تستهدف رسم البسمة على وجوه الايتام والفقراء والمحتاجين وإدخال السعادة في نفوسهم وتخفيف أعباء الحياة عليهم ومساعدتهم في مواجهة برد الشتاء القارص.

وأكد الانصاري ان "تكاتف" تعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع الكويتي، مشيراً الى أن توزيع الكسوة الشتوية سيكون في مقر البنك في منطقة الصليبية .

وأشار إلى أن بنك الطعام وضع خطة منظمة لتنفيذ حملة تكاتف التي ستكون من الحملات الخيرية داخل الكويت بالوقت الراهن نظرا لما ستقدمه من دعم للأسر المتعففة، لافتا إلى ان البنك مستمر في تقديم المعونات للمحتاجين على ارض الكويت بالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين، وذلك إيمانا منه في منح الفرصة لأبناء الكويت لخدمة الوطن وممارسة العمل التطوعى.

وذكر الانصاري ان البنك يمتلك فريق متكامل لإدارة العمل الخيري واستقبال جميع الشرائح المحتاجة للتعرف على أوضاعهم بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على توفيرها ووضع الحلول التي من شأنها مساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

ويمتلك بنك الطعام فريق متكامل لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية .

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