الإطفاء: حريق إطارات إرحية.. متعمد بفعل فاعل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في تصريح لمراقب تحقيق حوادث الحريق المقدم سيد حسن الموسوي؛ بأن نتائج التحقيق في حادث حريق إطارات إرحية الذي اندلع صباح اليوم الثلاثاء ظهرت بعد أن باشرت فرق التحقيق عملها في موقع الحادث وأتمت الإجراءات المتمثلة بالمعاينة الفنية وجمع الآدلة والمعلومات.



وأضافت أنه تبين بعد الانتهاء من تلك الإجراءات أن سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد؛ كما ذكر المقدم الموسوي بأن مراقبة تحقيق حوادث الحريق ستعد تقرير فني ويرسل إلى الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم.