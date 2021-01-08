الصحة: 495 إصابة جديدة وتسجيل 244 حالة شفاء وحالتا وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة شفاء 244 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 148483.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

وأعلنت الوزارة تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 153473 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها ليصبح مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 940 حالات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا)أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4050 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 11597 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1311631 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 244 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148483 حالة.