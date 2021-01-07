"التربية" تناقش مشروع تطوير المناهج وتحديد الوثائق المرجعية لها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقد الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية الكويتية صلاح دبشة اليوم الاجتماع الثاني لفريق مشروع تطوير المناهج بحضور جميع الأعضاء.

وأشارت الوزارة في بيان لها انه تم خلال الاجتماع تحديد الوثائق المرجعية التي تصاحب الإطار العام للمنهج كوثيقة مكتبة المؤشرات ومكتبة المعايير للمجالات الدراسية ومكتبة القياس والتقييم.

ولفتت إلى انه تم أيضا عرض الإطار العام للمنهج القائم على المعايير ومناقشة الملاحظات النهائية المقدمة من الأعضاء على إطار الأساس الخاص بالتعليم والمحتوى والأداء وتقديم التوصيات التي توجه الأداء وتضمن جودته.

واوضحت انه تم مناقشة وضع تصور لطرح الإطار المرجعي على الأفراد والجهات والمؤسسات ذات الصلة لإبداء الرأي حولها انطلاقًا من مبدأ تحقيق الشراكة المجتمعية وذلك لبناء الوثيقة المرجعية قبل اعتمادها بصورتها النهائية.