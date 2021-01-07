الأرصاد الكويتية: طقس البلاد مستقر ومعتدل الحرارة نهارا وبارد ليلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد مستقر عموما ويكون معتدل الحرارة نهارا وباردا ليلا وغائما جزئيا والرياح معظمها شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لتكون الضباب على مناطق متفرقة من البلاد.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة.

وقال القراوي إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 6 و8 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وبين القراوي أن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و20 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 5 و7 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت توقع أن يكون معتدلا وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح بين 6 و20 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.

وقال القراوي إن الطقس السبت ليلا يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و20 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.