وزارة "الشباب" توقع وثيقة تنفيذ أولوية "إدارة المرافق" مع "الشركة المتحدة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقع وكيل وزارة (الشباب) بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع وثيقة تنفيذ أولوية (إدارة المرافق) مع الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) وهو مشروع فرعي ضمن مشروع (صناع العمل) المدرج في خطة الدولة الإنمائية.

وقال الربيع في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان اولوية (إدارة المرافق) تعمل على اعداد برامج متكاملة لتنفيذها ضمن مشاريع السياسة الوطنية للشباب والتي أقرها مجلس الوزراء في إطار إنجاز المشاريع والبرامج التي ترتبط برؤية الكويت الجديدة 2035.

وأشار الى أن الأولوية تهدف إلى تأهيل الشباب الكويتي حديثي التخرج في التخصصات الهندسية لإكسابهم المهارات والقدرات المؤهلة لسوق العمل عن طريق تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة في ادارة المرافق وإقامة الدورات التي من خلالها يتم تدريبهم على خدمات التشغيل وصيانة المرافق والأبنية وادارة الأصول الثابتة وادارة المكان وإدارةالتصميم والسلامة العامة في العمل.

واوضح ان الاولوية تهدف ايضا الى توظيف عدد من الشباب الكويتي في الشركات التي تهتم في مجال ادارة المرافق بعد تأهيلهم بشكل احترافي ومهني لسوق العمل.

وأضاف انه سيتم الاشراف على البرنامج من قبل متخصصين في التدريب والتأهيل تكون مهمتهم اعتماد شهادات المتدربين في ادارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع فريق صناع العمل والذي يشرف عليه أكاديميون كويتيون.

وأكد الربيع أن دعم وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومتابعته الشخصية لهذاالمشروع كان له أثره الكبير في انجاز هذا المشروع التنموي الكبير و"كانت توجيهاته محلا للأخذ في تصويب الأمور لإخراج المشروع بالشكل الذي بين أيدينا اليوم".

وحضر توقيع الوثيقة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإدارة المرافق أحمد الكندري ورئيس فريق صناع العمل الدكتور هاشم الطبطبائي ومدير تطوير الاعمال في الشركة فالح العجمي.