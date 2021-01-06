وزارة الصحة: تسجيل 411 إصابة جديدة بـ"كورونا" والاجمالي 152438 وعدم تسجيل وفيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء تسجيل 411 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 152438 في حين لم تسجل اي وفيات إثر إصابتها بالمرض ليبقى عدد حالات الوفاة 938 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3485 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10558 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1287755 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

كما اعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم شفاء 231 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148015 حالة.