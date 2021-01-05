الرئيس الغانم: جهود الأمير استكمال لدور المغفور له انتهت بنجاح لرأب الصدع الخليجي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله-، على نجاح الخطوات الأولى للمصالحة الخليجية، معلناً من جهة أخرى عن تسلمه استجواباً موجهاً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم" بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء المجلس أتقدم بالتهنئة القلبية إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي وللشعب الخليجي على مرور الخطوات الأولى في المصالحة الخليجية التي تجسدت بحضور القادة والزعماء وممثليهم في قمة اليوم بالمملكة العربية السعودية".

وذكر الغانم إن الجهود التي بذلت من قبل سمو أمير البلاد خلال الأيام والأسابيع الماضية من أجل تقريب وجهات النظر وتحقيق الفرحة التي يشعر بها كل مواطن خليجي اليوم من خلال متابعته أحداث القمة الخليجية تستحق الإشادة.

وقال الغانم إن الجهود التي بذلها سمو الأمير هي استكمال لدور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-، الذي عمل خلال سنوات، منذ بدء الأزمة، على محاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر، مضيفاً " انتهت اليوم والحمدلله بنجاح نتيجة هذه الجهود التي استغرقت مدة طويلة بدأت بمبادرة الشيخ صباح -رحمه الله- واستكملها سمو الأمير الشيخ نواف أمده الله بالصحة والعافية وطول العمر".

وأوضح الغانم " ما حصل اليوم مبعث فخر لنا كشعب الكويت ونهنئ كل أشقائنا في الخليج ونشكرهم أيضاً على التعاون والتجاوب مع محاولات ومبادرات سمو الأمير التي انتهت اليوم ولله الحمد بعناق حار في المملكة العربية السعودية في القمة الخليجية".

من جهة أخرى، قال الغانم " بعد توديع سمو الأمير في المطار وعودتي إلى مجلس الأمة تسلمت استجواباً مقدما لسمو رئيس مجلس الوزراء من الزملاء النواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي والدكتور بدر الداهوم مكونا من 3 محاور ".

وأضاف الغانم أنه وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الاستجواب وسيدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية وفق الإجراءات اللائحية المتبعة في هذا الشأن.