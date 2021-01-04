"ضمان للاستثمار" تتوقع تراجع الناتج المحلي للمنطقة العربية بمعدل 5 في المئة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقع المدير العام لمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبد الله الصبيح تراجع الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة العربية بمعدل 5 في المئة للعام 2020 وتراجع قيمة التجارة الخارجية للسلع والخدمات بمعدل 22 في المئة.

وقال الصبيح في تصريح له ضمن النشرة الفصلية الرابعة ل(ضمان) اليوم الاثنين ان الدول العربية تأثرت هي الأخرى بالجائحة (كوفيد - 19) وإجراءات الاغلاق المصاحبة لها وعوامل أخرى أهمها تراجع أسعار النفط وعائداته.

وأضاف ان التوقعات تشير ايضا الى التأثير السلبي المتوقع على مؤشرات الموازنات العامة والمديونية الحكومية والحسابات الجارية والاحتياطات الرسمية للدول العربية للعام 2020.

وأكد ان حكومات المنطقة تدرك اهمية وضع خارطة طريق اقتصادية لتحقيق التعافي وذلك عبر ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية وتوفير السيولة للشركات المتضررة بشدة وتوجيه برامج دعم للفئات المستحقة والابقاء على فرص العمل المتوفرة والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية. وتوقع ان يكون لقطاع صناعة الضمان في العالم عموما وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص دورا فاعلا في التخفيف من الآثار الناجمة عن تلك الأزمة خصوصا مع تواصل حالة عدم اليقين على المدى القريب وتزايد المخاطر المرتبطة أساسا بحالات الإفلاس وتعثر المؤسسات الاقتصادية.

يذكر ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 باعتبارها هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية اضافة إلى أربع هيئات مالية وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها.