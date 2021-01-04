"ديوان المحاسبة": التعامل مع 2175 موضوعا بـ 2.4 مليار دينار في 9 أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الاثنين انه تعامل مع 2175 موضوعا عن طريق ابداء الرأي فيها في الفترة بين 1 أبريل و31 ديسمبر الماضي بقيمة 4ر2 مليار دينار كويتي (نحو 9ر7 مليار دولار امريكي).

وأوضحت مدقق مساعد بادارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بالديوان أنفال البقصمي في بيان صحفي ان (المحاسبة) وافق على 68 في المئة من اجمالي قيمة الموضوعات بقيمة 6ر1 مليار دينار (نحو 2ر5 مليار دولار) بواقع 1165 موضوعا.

وأشارت البقصمي الى رد اوراق 689 موضوعا خلال الفترة المشار اليها تشكل نسبة 32 في المئة من اجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالاوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.

وأفادت ان اعمال الرقابة المسبقة على بعض الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة اسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة تبلغ 65 مليون دينار (نحو 213 مليون دولار).