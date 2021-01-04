وزير "شؤون مجلس الوزراء" أنس الصالح يتسلم نسخة من الدليل التنظيمي الخاص بقوة الاطفاء العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الاثنين رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ويرافقه نائب رئيس (الاطفاء) لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي وذلك لتقديم نسخة من الدليل التنظيمي الخاص بقوة الاطفاء لعام 2020.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام ب(الاطفاء) في بيان صحفي إن النسخة تتضمن الهيكل التنظيمي والاختصاصات العامة والتفصيلية الجديدة بعد صدور القرار الوزراي رقم (39) لسنة 2020.

واضافت انه تم اعداد الهيكل الجديد ليواكب تطوير العمل والمهام الوظيفية والميدانية التي تتناسب مع أعضاء قوة الاطفاء العام من العسكريين والمدنيين بعد صدور قانون قوة الاطفاء العام رقم (13) لسنة 2020.

واشارت الى ان الهيكل الجديد يشمل استحداث ودمج ونقل تبعية بعض الأقسام والمراقبات والادارات في جميع القطاعات لتأمين التكامل الوظيفي وليكون اكثر جودة وكفاءة وفعالية.

من جانبه تقدم الفريق المكراد بالاصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي قوة الاطفاء العام الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بوافر الشكر والتقدير لدعمه الكبير الذي حقق رغبة منتسبي (الاطفاء) بإيجاد هيكل تنظيمي متميز يضمن لهم الاستقرار الوظيفي.