الأمانة العامة لمجلس الأمة تعلن فتح باب التوظيف للكويتيين حملة الدبلوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة عن فتح باب التوظيف في الأمانة للخريجين الكويتيين الجدد وأصحاب الخبرة لوظيفتي مساعد دعم إداري ومساعد دعم إداري أول.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية عادل اللوغاني في تصريح صحفي اليوم أن توجيهات معالي رئيس الأمة مرزوق الغانم شددت على ضرورة فتح باب فرص العمل للشباب الكويتي وتمكينهم في جميع المجالات.

وأوضح اللوغاني أن الأمانة تستعد لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة من الخريجين الكويتيين الجدد لشغل وظيفة مساعد دعم إداري ومن أصحاب الخبرة لشغل وظيفة مساعد دعم إداري أول وذلك خلال الفترة من ٧ إلى ١٦ يناير ٢٠٢١ وذلك تنفيذا لخطة التكويت والإحلال في الأمانة العامة .

وأضاف أن التخصص المطلوب لشغل الوظائف المطلوبة هو دبلوم بعد الثانوية في مجال سكرتاريا وأعمال مكتبية أو إدارة على أن لا يقل المعدل عن ٨٠٪؜ أو ٢.٨ بتقدير جيدجدا بالإضافة إلى الشروط الأخرى الموضحة بالإعلان.

وقال أن التقدم للوظائف المعلنة يتم عبر الموقع الإلكتروني ووفق الشروط المحددة حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط المخصص http://careers.kna.kw

وأكد على حرص الأمانة العامة لمجلس الأمة على توفير فرص عمل للشباب الكويتي في مختلف التخصصات .

وعبر عن اعتزاز الأمانة بكوادرها الوطنية التي نهضت بمستوى أداء العمل، مشيرا إلى أن نسبة الموظفين الكويتيين في أمانة مجلس الأمة بلغت ٩١ ٪‏ .

وشكر اللوغاني معالي رئيس مجلس الأمة على دعمه الكبير لموظفي الأمانة وتشجيعه الدائم لهم، كما شكر السيد الأمين العام على حرصه على تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه جميع قطاعات الأمانة العامة، والشكر موصول لجميع العاملين في قطاع الموارد البشرية على جهودهم الواضحة .