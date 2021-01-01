وزير الاعلام الكويتي ينعى الاديب سعود بن جمران والشاعر مطلق المطيري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نعى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للفنون والأداب عبدالرحمن المطيري بمزيد من الحزن والأسى الاديب سعود بن جمران العجمي والشاعر الشعبي مطلق نهار المطيري اللذين انتقلا الى رحمة الله بعد رحلة عطاء مشهودة لكليهما.

واستذكر الوزير المطيري في تصريح صحفي اليوم الجمعة الاسهامات الفاعلة والأدوار الكبيرة التي قام بها الفقيدان للنهوض بالثقافة والشعر والادب.

وقال ان الراحل المطيري رحمه الله تولى رئاسة فرقة الجهراء للفنون الشعبية واشتهر بقصائده الشعبية التي لاقت أصداء واسعة داخل البلاد وخارجها.

واضاف ان الراحل العجمي كان مؤرخا أديبا يشار له بالبنان اذ قدم رحمه الله أول برنامج اذاعي عن فنون أهل البادية في الكويت عام 1961 عبر برنامج (ركن البادية) ثم انتقل الى التلفزيون وله العديد من المؤلفات في المجالين الادبي والتاريخي أثرت الحركة الادبية في البلاد.

واعرب الوزير المطيري عن بالغ مواساته لذوي الفقيدين وللأسرة الثقافية والفنية في الكويت التي فقدت برحيلهما قامتين كبيرتين في الشعر والادب داعيا المولى عز وجل أن يغفر لهما وان يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.