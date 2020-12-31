وزير "الداخلية" الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح يلتقى عددا من السفراء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - التقى وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الخميس سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية سامي السليمان وسفير الاتحاد الأوروبي الدكتور كريستيان تودور وسفير اوكرانيا لدى الكويت الدكتور الكسندر الانوتسا يرافقه نائبه تاراس بوساك وسفير المملكة الاردنية الهاشمية صقر ابوشتال. وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي ان الشيخ ثامر العلي رحب بضيوفه وتم تبادل الاحاديث وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالجانب الأمني وطرق تعزيز وتبادل الخبرات. ومن جانبهم قدم الضيوف الكرام للشيخ ثامر العلي التهاني والتبريكات بمناسبة توليه منصبه متمنين له التوفيق وأن يديم المولى نعمة الامن والاستقرار على البلاد كما تناول اللقاء موضوعات وقضايا تتعلق بالشأن الأمني.

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