وزير "الاوقاف" عيسى الكندري يدعو قيادات الوزارة الى التقيد بملاحظات الجهات الرقابية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري اليوم الخميس قيادات (الاوقاف) الى ضرورة الالتزام والتقييد بملاحظات الجهات الرقابية وترجمة النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد بمجلس الامة.

جاء ذلك في تصريح للكندري عقب اجتماعه مع قيادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحضور وكيل الوزارة فريد عمادي والوكلاء المساعدين في مختلف القطاعات.

وأكد الكندري ضرورة الالتزام بالعمل وبآلية تنفيذ استراتيجية الوزارة وتحقيق جميع أهدافها وقيمها ومبادئها وذلك لدفع عجلة التنمية والتطوير والرقي بأداء الوزارة للوصول إلى الأهداف المنشودة وتجاوز كل التحديات المستقبلية.

وشدد على ضرورة تطوير أساليب العمل في إدارات وقطاعات الوزارة وذلك بهدف النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمهاالأوقاف إلى عموم الجمهور حاثا قياديي الوزارة على تسهيل إجراءات المراجعين وتيسير أمورهم وإزالة كل العقبات التي تعترض طريق معاملات المواطنين في مختلف إدارات وقطاعات الوزارة.

وأشاد الكندري بدور قياديي ومسؤولي الوزارة وموظفيها بمختلف الادارات والقطاعات على الجهود التي بذلوها خلال الفترة السابقة مطالبا بمزيد من الجهد والعمل للمحافظة على ريادة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.