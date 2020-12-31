"الأرصاد": الطقس مستقر ومعتدل نهارا وبارد مساء مع فرص أمطار خفيفة متفرقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى استقرار في حالة الطقس عموما ويكون الطقس غائما جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة والحرارة معتدلة في النهار وباردة مساء مع فرص أمطار خفيفة متفرقة.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس معتدلا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق.

وأضاف القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

وبين أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

وبين أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون معتدلا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس السبت ليلا يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و25 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.