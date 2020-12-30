سمو ولي العهد يؤكد ضرورة تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي ودعم عجلة التنمية الشاملة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- في قصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد -حفظه الله- في قصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والسادة أعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة النائب أحمد خليفة الشحومي وأمين سر المجلس النائب فرز محمد الديحاني ومراقب المجلس النائب أسامة عيسى الشاهين ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور خالد عايد العنزي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد محمد الحمد ورئيس لجنة الأولويات النائب الدكتور هشام عبدالصمد الصالح والأمين العام لمجلس الأمة علام علي الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

وقد وجههم سموه -حفظه الله- على أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا ضرورة تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة مجمل التحديات وعلى ضرورة احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

واستقبل سمو ولي العهد -حفظه الله- في قصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد -حفظه الله- في قصر بيان اليوم معالي رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع حيث قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020.